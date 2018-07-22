بالصور.. الشباب يواصل تدريباته الصباحية بماريبور

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الشباب، اليوم الأحد، تدريباته الصباحية في معسكره الخارجي في مدينة ماريبور السلوفينية.

ونشر ” الشباب ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا من التدريبات الصباحية للفريق.

ومن الجدير بالذكر، إنه انطلقت، أمس السبت، في مدينة ماريبور السلوفينية وتحت قيادة المدير الفني سوموديكا، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ حيث يقيم معسكره الإعدادي الذي يستمر 20 يومًا.