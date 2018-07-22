انتحار رجل بالقفز من منحدر صخري محتضنا ابنه

فهمي محمد(صدى):

أقدم شاب يمني في العقد الثالث من العمر يقطن مناخة غرب مدينة صنعاء اليمنية، أمس السبت، على الانتحار قفزًا من منحدر صخري شاهق حاملًا ابنه بين يديه؛ في واقعة مأساوية هزت أرجاء المنطقة.

وحاول أهالي المدينة إثناء الشاب عن فعلته، وإقناعه بعدن إزهاق حياته وحياة طفله ذو العامين ولكنه أصر وقام بالقفز من أعلى المنحدر الصخري إلى أسفل؛ مما أرداهما قتيلان على الفور وابنه بين أحضانه.

ورجحت الأقاويل، أن الذي دفع الأب الشاب إلى الانتحار وإنهاء حياته وحياة طفله بهذا الشكل القاسي هو تدني الأحوال المعيشية بعد سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية على المدينة.