النصر يقدم عرضا جديدا لضم النيجيري أحمد موسى

نواف السالم(صدى):

رفض نادي ليستر سيتي الإنجليزي عرض رسمي من نادي النصر، لضم النيجيري الدولي أحمد موسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن النصر كان قد قدم عرض بقيمة 12 مليون باوند لضم اللاعب، فيما يستهدف ليستر سيتي الحصول على 16 مليون باوند للموافقة على رحل أحمد موسى.

وأضافت الشبكة إلى أن ليستر سيتي يسعى إلى تعويض الأموال التي دفعها النادي من أجل التعاقد مع اللاعب من صفوف سسكا موسكو الروسي من خلال صفقة أحمد موسى.

كما أشارت إلى أن النصر ينوي تقديم عرض جديد خلال الساعات المقبلة لضم اللاعب، لافته إلى أن النادي لديه ثقة أنه سيتم حسم المفاوضات والتعاقد مع اللاعب خلال الأيام الثلاث المقبلة.