المغامسي يوضح فضل ” العقيقة ” وأفضل وقت لإقامتها
كشف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عن أفضل أوقات إقامة ” العقيقة ” للمولود.
وأوضح ” المغامسي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن أفضل أوقات العقيقة هو اليوم السابع بعد طلوع الشمس ” تشبيهًا للأضحية “.
كما أشار إلى فضل العقيقة، مؤكدًا أنها سنة مستحبة للقادر عليها شكرًا لله على نعمة الولد وإشهارًا للنسب وفدار عن الصغير، داعيًا في نهاية تغريدته ” اللهم هب من لَدنك كل محروم ذرية طيبة ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2142 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرزقك كل مشتاق بالذريه الصالحه
عمار[ عدد التعليقات: 948 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يعطيك العافيه اخوي وجزاك الله خير علي معلوماتك