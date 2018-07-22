  • الأحد 22

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المغامسي يوضح فضل ” العقيقة ” وأفضل وقت لإقامتها

المغامسي يوضح فضل ” العقيقة ” وأفضل وقت لإقامتها

المغامسي يوضح فضل ” العقيقة ” وأفضل وقت لإقامتها
المدينة المنورة(صدى):

كشف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عن أفضل أوقات إقامة ” العقيقة ” للمولود.

وأوضح ” المغامسي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ،  أن أفضل أوقات العقيقة هو اليوم السابع بعد طلوع الشمس ” تشبيهًا للأضحية “.

كما أشار إلى فضل العقيقة، مؤكدًا أنها سنة مستحبة للقادر عليها شكرًا لله على نعمة الولد وإشهارًا للنسب وفدار عن الصغير، داعيًا في نهاية تغريدته ” اللهم هب من لَدنك كل محروم ذرية طيبة ” .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2142 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يرزقك كل مشتاق بالذريه الصالحه

[ عدد التعليقات: 948 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يعطيك العافيه اخوي وجزاك الله خير علي معلوماتك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *