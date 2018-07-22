المغامسي يوضح فضل ” العقيقة ” وأفضل وقت لإقامتها

المدينة المنورة(صدى):

كشف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عن أفضل أوقات إقامة ” العقيقة ” للمولود.

وأوضح ” المغامسي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن أفضل أوقات العقيقة هو اليوم السابع بعد طلوع الشمس ” تشبيهًا للأضحية “.

كما أشار إلى فضل العقيقة، مؤكدًا أنها سنة مستحبة للقادر عليها شكرًا لله على نعمة الولد وإشهارًا للنسب وفدار عن الصغير، داعيًا في نهاية تغريدته ” اللهم هب من لَدنك كل محروم ذرية طيبة ” .