لشكه في سلوكها.. سائق ينهي حياة زوجته خنقا بـ ” غطاء رأس “

القاهرة(صدى):

لقيت سيدة مصرية مصرعها على يد زوجها، سائق ” التوك توك ” ، صباح اليوم الأحد، بعد شكه في سلوكها، حيث قام بخنقها بـ ” غطاء رأس ” ، داخل مسكنهما الواقع بإحدى قرى محافظة الشرقية بمصر.

وورد بلاغًا إلى مدير أمن الشرقية، أفاد بالعثور على جثة هامدة لربة منزل، داخل غرفة نومها بإحدى القرى التابعة لمركز فاقوس بالمحافظة، واتضح أنها كانت تبلغ من العمر 24 عامًا، فيما يبلغ زوجها 28 عامًا، وهو سائق ” توك توك ” .

وعليه، تم ضبط الزوج الجاني، وبمواجهته، اعترف بأنه كان يرغب في التخلص منها، فخنقها حتى الموت بواسطة ” غطاء رأس ” خاص بها لشكه في سلوكها، فيما تم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.