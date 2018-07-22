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بالصور.. الهلال يجري مرانه الأخير قبل مواجهة رادوملي السلوفيني

بالصور.. الهلال يجري مرانه الأخير قبل مواجهة رادوملي السلوفيني
نواف السالم(صدى):

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، مرانه الأخير قبيل مواجهة فريق فريق ” رادوملي السلوفيني ” مساء اليوم.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا من التدريبات الصباحية للفريق والاستعداد الأخير للمباراة الودية الثانية التي يلعبها الفريق خلال معسكره بالنمسا.

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 19 دقيقة

ننتظر لنري 👏👏👏

[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 18 دقيقة

فريق مافي مثله لكنه يحتاج تشجيع وحركه

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