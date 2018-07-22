بالصور.. الهلال يجري مرانه الأخير قبل مواجهة رادوملي السلوفيني

نواف السالم(صدى):

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، مرانه الأخير قبيل مواجهة فريق فريق ” رادوملي السلوفيني ” مساء اليوم.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا من التدريبات الصباحية للفريق والاستعداد الأخير للمباراة الودية الثانية التي يلعبها الفريق خلال معسكره بالنمسا.