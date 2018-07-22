بالصور.. الهلال يجري مرانه الأخير قبل مواجهة رادوملي السلوفيني
أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، مرانه الأخير قبيل مواجهة فريق فريق ” رادوملي السلوفيني ” مساء اليوم.
ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا من التدريبات الصباحية للفريق والاستعداد الأخير للمباراة الودية الثانية التي يلعبها الفريق خلال معسكره بالنمسا.
ماجد[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 19 دقيقة
ننتظر لنري 👏👏👏
عمار[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 18 دقيقة
فريق مافي مثله لكنه يحتاج تشجيع وحركه