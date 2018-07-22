إنقاذ حياة طفل تعرض للغرق بمسبح خاص في الجوف

الرياض(صدى):

تمكن بفضل الله فريق طبي من العناية المركزة للأطفال بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف من إنقاذ حياة طفل تعرض للغرق.

وكان طفل يبلغ من العمر 5 سنوات قد تعرض للغرق بمسبح خاص بمنزل عائلته وأصيب على أثره بتوقف القلب والتنفس مع زرقة بالجلد، حيث هرع والديه به إلى طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي لإنقاذه، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له، وإستدعاء طاقم طبي متخصص من مستشفى النساء والولادة والأطفال كحالة إنقاذ حياة، حيث تم نقل الطفل وتنويمه بالعناية المركزة بمستشفى الولادة والأطفال وعمل التداخلات الطبية العاجلة للحفاظ على حياة الطفل وسلامة أعضاء جسمه الحيوية.

وبعد توفيق الله ثم جهود الأطباء المعالجين أسترد الطفل وعيه كاملاً وتحسنت حالته الصحية تماماً بعد أن مكث المريض بالعناية يومين، وقد غادر الطفل المستشفى سليماً معافى ولله الحمد.