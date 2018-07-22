بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من فرح الهادي على مفأجاة زوجها برقصة ” كيكي “

أماني الغامدي(صدى):

فاجأ الفنان عقيل الرئيسي، زوجته فرح الهادي بتأدية رقصة ” كيكي ” المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف عقيل الرئيسي عن رد فعل زوجته بعدما شاهدت الرقصة، قائلًا إنه تدرب عليها وفاجأها بها وهي جالسة في الصالة، ولكن رد فعلها كان غير متوقع.

وأكد عقيل وهو يضحك في مقطع فيديو جمعه مع زوجته فرح الهادي في السيارة، أنها بدت مصدومة بعدما شاهدته يؤدي الرقصة وتركت المكان وقالت له ” استغفر الله.. الله بلاني “.

ولكن تدخلت فرح الهادي في كلامه وقاطعته، قائله إنها تابعته بعينيها وهو يقوم بتقليد الحركات قبل أن تغادر المكان.