بالفيديو.. حصان عربي أصيل هدية ولي عهد أبو ظبي للرئيس الصيني

أبو ظبي(صدى):

أهدى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، حصانًا عربيًا أصيلًا؛ وذلك تقديرًا له بمناسبة زيارته لدولة الإمارات؛ فيما أظهرت لقطات مصورة، لحظة تقديم الشيخ محمد الحصان للرئيس الصيني، واستعراض مهاراته وشرحها داخل إحدى القاعات.

وأشار ” بن زايد ” إلى أن إهداء الحصان ” جلاردو جاي ” إلى الرئيس الصيني يأتي تعبيرًا عن اعتزاز بلاده بالصداقة التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين؛ فيما حقق الحصان صاحب الخمسة أعوام عدة بطولات إقليمية وعالمية.

ومن بين البطولات التي حققها، بطولة مونتون البطولة الذهبية للمهر، وكأس بطولة الأمم المتحدة 2016، وبطولة أوروبا 2016، وبطولة العالم بباريس 2016، وتاج البطولة الثلاثية للمهور 2016.

ومن الجدير بالذكر، إنه زار الرئيس الصيني الإمارات في زيارة رسمية استغرقت 3 أيام، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

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