خطوات فحص زيوت السيارة قبل الرحلات الطويلة

الكشف على زيوت السيارة من الأمور الهامة جدا خاصة قبل الرحلات الطويلة، لذا نستعرض هنا اليوم كيفية قياس زيوت السيارة.

1- فحص زيت المحرك

أولا أوقف تشغيل المحرك، ثم اسحب مقياس الزيت من المحرك وقم بمسحه بقطعة قماش، ثم أعد المقياس في الأنبوب، ثم اسحبه وتأكد من مستوى الزيت، إذا كان بين العلامتين فهو بالمستوى الآمن، إذا كان أعلى فلا بأس بذلك وإذا كان أقل قم بزيادته أو افحص المحرك.

2- فحص زيت القير الأوتوماتيكي

يجب أن تكون السيارة بوضع التشغيل مدة لا تقل عن 5 دقائق، والتأكد أن السيارة تتواجد على أرض مستقيمة، في حالة إذا كان القير الخاص بسيارتك مزود بـ D -4-3-2-1 فعليك أن تقوم بتحريك القير من الوضع P إلى الوضع R ثم بعد ذلك إلى الوضع N ثم بعد ذلك إلى الوضع D ثم 4 ثم 3 ثم 2 ثم 1 وبعد أن تنتهي من هذه الخطوة، نقوم بإعادة عصا التحريك إلى P مرة أخرى بشكل سريع، ثم قم بفحص الزيت بنفس طريقة فحص زيت المحرك.

في حال أن القير في السيارة لا يوجد به سوى الوضعية D فقط، يجب ألا تقلق حيث يتم تحريك عصا القير أو ناقل الحركة بالسيارة من الوضعية P إلى الوضعية R وبعد ذلك يتم نقل ناقل السرعة إلى الوضعية N وبعد ذلك إلى الوضعية D مرة ثانية، وبعد ذلك يتم إعادة عصا ناقل الحركة بالسيارة إلى الوضعية P مرة ثانية.

3- فحص زيت المكابح

يجب أن يكون مستوى الزيت بين العلامتين في علبة زيت المكابح، إذا كان أقل من المستوى الأدنى افحص الفرامل وكل ما يتعلق بها من وجود أي تسريب للزيت، ثم قم بزيادة الزيت إذا تتطلب الأمر.