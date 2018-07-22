تشيلسي يبدأ تحركاته لتعويض غياب الثنائي هازارد وكورتوا

نواف السالم(صدى):

أخذ نادي تشيلسي الإنجليزي في بدء تحركاته لضم لاعبين لتعويض الثنائي إيدين هازارد وتيبو كورتوا المنتظر خروجهم عن صفوف الفريق هذا الصيف؛ حيث كلا اللاعبين لديهما رغبة كبيرة في اللعب في صفوف ريال مدريد وهو ما دفع تشيلسي لاختيار البدلاء.

وينوي النادي الإنجليزي في التعاقد مع الحارس الدانماركي كاسبر شمايكل من صفوف ليستر سيتي من أجل تعويض رحيل كورتوا؛ فيما ينوي ضم الفرنسي أنتوني مارتيال لكن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 100 مليون يورو للموافقة على رحيله.

ومن الجدير بالذكر، إنه يعاني تشيلسي بسبب رغبة بايرن ميونيخ كذلك في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الذي لا يمانع مورينيو رحيله في الصيف الحالي.