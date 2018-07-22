” سليماني ” يرفض الهلال ويفضل الدوري البرتغالي

طلال الغامدي(صدى):

رفض المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، الانتقال لدوري المحترفين من أجل اللعب في أوروبا والعودة للدوري البرتغالي.

وأكدت تقارير صحفية أن سليماني على أبواب العودة للعب في الدوري البرتغالي، حيث أوضح اللاعب أنه رفض العديد من العروض الخليجية؛ لرغبته في العودة للعيش في البرتغال مقررًا اللعب فى أوروبا ومواصلة مشواره الاحترافي.

وحاول المدرب البرتغالي جوجي جيسوس مدرب الهلال إقناع االاعب للانضمام إلى صفوف الهلال، ولكن محاولاته باتت بالفشل.

يُذكر أن الجزائري إسلام سليماني تألق في اللعب مع نادي سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي قبل الانضمام لليستر سيتي.