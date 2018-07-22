” سليماني ” يرفض الهلال ويفضل الدوري البرتغالي
رفض المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، الانتقال لدوري المحترفين من أجل اللعب في أوروبا والعودة للدوري البرتغالي.
وأكدت تقارير صحفية أن سليماني على أبواب العودة للعب في الدوري البرتغالي، حيث أوضح اللاعب أنه رفض العديد من العروض الخليجية؛ لرغبته في العودة للعيش في البرتغال مقررًا اللعب فى أوروبا ومواصلة مشواره الاحترافي.
وحاول المدرب البرتغالي جوجي جيسوس مدرب الهلال إقناع االاعب للانضمام إلى صفوف الهلال، ولكن محاولاته باتت بالفشل.
يُذكر أن الجزائري إسلام سليماني تألق في اللعب مع نادي سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي قبل الانضمام لليستر سيتي.
أخصائي[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 1 ساعة
أكيد يختار اوروبا حتى يضمن مكانته بالمنتخب الجزائري حقه
طلال[ عدد التعليقات: 2139 ] نشر منذ 48 دقيقة
لا يكون مفكر حاله محمد صلاح!!👎👎…لاعب فاشل ودكة مع مع ليستر طول الموسم…الهلال أكبر منه
همس[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 47 دقيقة
بكيفه هو الخسران بالله فيه احد مايبي الهلال😒🙄💔