إعلان وظائف لمهندسين أجانب بالمملكة يثير الغضب

حمود العنزي(صدى):

تسبب إعلان للتوظيف بموقع ” لينكد إن ” الشهير، الكثير من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أنه حمل المعلن عن العديد من الوظائف للمهندسين في النفط الجنسية الهندية؛ والذي دعا الراغبين من أبناء جلدته في العمل لدى شركة نفط وغاز بالمملكة.

وجاء الإعلان كالتالي: ” عاجل البحث عن مهندسين للعمل بالسعودية والمقابلة الشخصية للوظائف في السعودية ستكون في مدينة تشيناي الهندية فقط خلال شهر أغسطس القادم ” ؛ فيما فجّر الإعلان موجة غضب لدى خريجي الهندسة في المملكة الذين لم يجدوا عملًا؛ معتبرين إعلان الهندي ” صادم ” .

وتساءل المهندسون عن كيفية السماح له بالبحث عن مهندسين من أبناء جلدته، فيما تحجج مسؤولو الشركات دائمًا بعدم وجود وظائف هندسية برغم توفر مئات المشاريع القائمة؛ مطالبين وزارة العمل بالتحقيق وعدم فتح مجال استقدام الوافدين للشركات؛ إلا في التخصصات التي يوجد بها عجز فقط.