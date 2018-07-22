وظائف شاغرة بصندوق التنمية من المرتبة الخامسة للعاشرة

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر الصندوق السعودي للتنمية، عدة وظائف شاغرة من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة، عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية ودليل تصنيف الوظائف، وذلك خلال الفترة من 16/11/1439هـ، حتى 20/11/1439هـ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مصمم برامج أول ” المرتبة العاشرة ” .

– محاسب ” المرتبة التاسعة ” .

– مهندس ميكانيكي ” المرتبة الثامنة ” .

– باحث تمويل ” المرتبة الثامنة ” .

– باحث تسويق ” المرتبة الثامنة ” .

– مهندس مدني مساعد ” المرتبة السابعة ” .

– محاسب مساعد ” المرتبة السادسة ” .

– أمين وثائق ومحفوظات ” المرتبة السادسة ” .

– كاتب في إدارة الموارد البشرية ” المرتبة الخامسة ” .

– مساعد إداري ” المرتبة الخامسة ” .

وأوضح الصندوق، أنه يمكن للراغبين في دخول المسابقة على تلك الوظائف، الإطلاع على التفاصيل والشروط من خلال موقع الصندوق، الموضح بالرابط التالي:هنا

كما بيّن أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل، يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا