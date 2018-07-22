بالفيديو.. فيتامين ” د ” فوائده وأعراض نقصه في الجسم

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر فيتامين ” د ” من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ، ويتسبب نقصه في الجسم عن العديد من الأمراض والمشاكل الجسدية .

قال الدكتور عبدالعزيز العثمان استاذ واستشاري التغذية الإكلينيكية ، إن نقص فيتامين ” د ” مشكلة كبيرة في دول الخليج والمنطقة العربية ، رغم توافر الشمس ، وفي بعض المدارس التي تم عمل أبحاث عنها نتجت الأبحاث عن نقص 90% من الفيتامين لدى الفتيات .

وتابع الدكتور عبدالعزيز ، فيتامين د من أهم الفيتامينات ، والغريب أنه هرمون لهذا يختلف عن كل الفيتامينات ، فهو يدخل في تركيب الكثير من المركبات التي لها علاقة للوقاية من الكثير من الأمراض ، النقطة الثانية الغريبة ، انه يصنع من الكوليسترول ، ففيتامين د أمه الكوليسترول ووالده آشعة الفوق بنفسيجية من آشعة الشمس ، فالكوليسترول موجود تحت الجلد ، تأتي آشعة الشمس ويتعرض لها الجلد مباضشرة بدون حواجز ، سبحان الله يتصنع فيتامين د من الكوليسترول ثم يذهب إلى الكبد ثم يتطور نوع من الفيتامينات ثم يذهب إلى الكلى والعظام .

واضاف عبدالعزيز ، إن الكلام الخاص بالتعرض للشمس في أي وقت كلام غير صحيح ، فأفضل وقت للتعرض للشمس ، هو من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً ، ومن الساعة واحدة إلى الساعة الثالثة ، مٌشيراً إلى أن ، الأطفال المتأخرين في المشي من الممكن أن يكون السبب نقص في فيتامين د لهذا يٌنصح الأطباء ، الأمهات بضرورة التعرض لآشعة الشمس المباشرة .

واستطرد قائلاً ، الإنسان يظل يزيد طوله حتى 21 عاماً ، والكالسيوم وفيتامين د يركز على قوة العظم وطوله ، لهذا على الشباب أن يحافظون على مصادر فيتامين د ويقللون من المشروبات الغذائية وأي شئ يٌضعف العظام .

وأشار عبدالعزيز ، إن نقص فيتامين د يتسبب في هشاشة العظام ولينها وكساح الأطفال ، ويعد سن اليأس بعد انقطاع الدورة يبدأ يقل عندهم الفيتامين لذلك أي مرأة وصلت إلى سن اليأس لابد أن تأخذ فيتامينات .