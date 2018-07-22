” الجوازات ” توضح إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي بعد تصريح الحج

عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي بعد إصدار تصريح الحج، ومدى وجود مشكلات قد تنتج عن هذا الإجراء.

جاء ذلك خلال رد ” الجوازات ” على استفسار أحد الأشخاص، ومفاده: ” لقد حجزت للحج هذا العام وتم طباعة التصريح والحمد لله، فهل إصدار تأشيرة خروج نهائي استعدادًا للسفر بعد الحج يلغي تصريح الحج أو يسبب مشكلة ؟ ” .

وأجابت ” الجوازات ” على الاستفسار، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة: ” في حال تم إصدار التصريح قبل إصدار التاشيرة لا يوجد مانع ” .