” الجوازات ” توضح إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي بعد تصريح الحج
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي بعد إصدار تصريح الحج، ومدى وجود مشكلات قد تنتج عن هذا الإجراء.
جاء ذلك خلال رد ” الجوازات ” على استفسار أحد الأشخاص، ومفاده: ” لقد حجزت للحج هذا العام وتم طباعة التصريح والحمد لله، فهل إصدار تأشيرة خروج نهائي استعدادًا للسفر بعد الحج يلغي تصريح الحج أو يسبب مشكلة ؟ ” .
وأجابت ” الجوازات ” على الاستفسار، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة: ” في حال تم إصدار التصريح قبل إصدار التاشيرة لا يوجد مانع ” .
اترك تعليقاً