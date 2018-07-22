الجامعة الإلكترونية تقبل 12500 طالب وطالبة بالبكالوريوس منهم 44 بنسبة 100 %

الرياض(صدى):

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، عن إتمام قبول 12,500 ألف طالب وطالبة لدراسة البكالوريوس للعام الأكاديمي 1439 / 1440هـ، في فرعها بمدينة الرياض وبقية فروعها بمناطق المملكة، من ضمنهم 44 طالبًا وطالبة تخرجوا من الثانوية العامة هذا العام بمعدل 100%.

وبهذه المناسبة، رحب مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى بالطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة من خريجي هذا العام للدراسة في كليات: الحوسبة والمعلوماتية، والعلوم الإدارية والمالية، والعلوم الصحية، والعلوم والدراسات النظرية، وذلك في فروع الجامعة في : الرياض، والدمام، وجدة ،والقصيم، والمدينة المنورة، والأحساء، وأبها، وتبوك، وجازان.

وأوضح الدكتور عبدالله الموسى أن الجامعة الإلكترونية هي جامعة حكومية تتميز بأسلوب تعليمها المدمج الذي يعد أحد أساليب التعليم المتقدم في أرقى الجامعات بالعالم، وتدعم هذا الأسلوب بشراكات علمية مع عدد من الجامعات العريقة، مثل : جامعة فرانكلين، وجامعة أوهايو، وجامعة ولاية كولورادو، بغية تبادل الخبرات العلمية معها في مجال التدريس الأكاديمي، وإعداد مناهج تعليمية تتوافق مع تعيشه المملكة من نهضة تنموية في ظل رؤية 2030 التي تحضى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مبينًا أن خريجي الجامعة يحصلون عقب تخرجهم على شهادة جامعية بنظام الانتظام.

من جانبه أفاد عميد القبول وشؤون الطلاب الدكتور عمر بن علي الحسون أن الجامعة اعتمدت مبدأ المنافسة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط القبول الأكاديمي وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص في مختلف فروع الجامعة.

ودعا الدكتور عمر الحسون المقبولين إلى الدخول على حسابتهم في بوابة القبول والاطلاع على نتيجة الترشيح، موضحًا أن عدم قيام الطالب أو الطالبة بتأكيد رغبته في التخصص الذي تم ترشيحه إليه يعني عدم رغبته في القبول، وقد يترتب عليه استبعاده نهائياً.