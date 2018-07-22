” فيتش ” تكشف عن توقعاتها لميزانيات دول الخليج
كشفت وكالة فيتش، عن توقعاتها للعوائد المالية للدول الخليجية في ظل المكاسب المفاجئة للنفط وارتفاع أسعاره.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تحقق المملكة عجزًا بسيطًا في ميزانيتها للعام 2018 بنسبة 2.8%، في حين تحقق أبوظبي والكويت وقطر فائضًا ماليًا بنسبة 3.6% و 10% و2.1% على التوالي.
وأضافت أنه من المتوقع استمرار العجز في البحرين وعمان بنسبة 6.6% و5.7%، لتأثرهم بأي تباطؤ في الإصلاح أو انخفاض في الأسعار.
كما أشارت الوكالة أن الدول الخليجية تتمتع بعوائد مالية أكبر في ظل ارتفاع أسعار النفط، لافته إلى أن المكاسب المفاجئة للنفط يوازيها زيادة في الإنفاق في بعض الدول.
ماجد[ عدد التعليقات: 2087 ] نشر منذ 2 ساعتين
وابشرك بنحقق اعلى ميزانية وبتشوفون
لان ازداد سعر البترول
وزدادت الرسوم الحكومية
وايضا موازنة الحكومة كانت على اسعار البترول المنخفضة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1376 ] نشر منذ 2 ساعتين
إن شاء الله
همس[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتوقع العجز 50مليار
طلال[ عدد التعليقات: 2142 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعتمد على الإنفاق اتوقع الإيرادات اكثر من 1000 مليار