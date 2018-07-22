” فيتش ” تكشف عن توقعاتها لميزانيات دول الخليج

وكالات(صدى):

كشفت وكالة فيتش، عن توقعاتها للعوائد المالية للدول الخليجية في ظل المكاسب المفاجئة للنفط وارتفاع أسعاره.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تحقق المملكة عجزًا بسيطًا في ميزانيتها للعام 2018 بنسبة 2.8%، في حين تحقق أبوظبي والكويت وقطر فائضًا ماليًا بنسبة 3.6% و 10% و2.1% على التوالي.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار العجز في البحرين وعمان بنسبة 6.6% و5.7%، لتأثرهم بأي تباطؤ في الإصلاح أو انخفاض في الأسعار.

كما أشارت الوكالة أن الدول الخليجية تتمتع بعوائد مالية أكبر في ظل ارتفاع أسعار النفط، لافته إلى أن المكاسب المفاجئة للنفط يوازيها زيادة في الإنفاق في بعض الدول.