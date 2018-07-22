ابتكار صراصير آلية يمكنها الكشف عن أعطال الطائرات

لندن(صدى):

استطاعت شركة ” رولز رويس ” البريطانية، تطوير صراصير آلية، يمكنها الكشف عن أعطال محركات الطائرات، حيث تم تصميمها لإمكانية الوصول إلى المساحات التي يصعب الوصول إليها في محرك الطائرة.

ويتم ذلك من خلال وضع تلك الصراصير، التي يبلغ قطرها حوالي 10 مم، في وسط محرك الطائرة، باستخدام جهاز مصمم للانزلاق بداخل الآلات الكبيرة ويشبه ” الثعابين ” ، لتسهيل عملية الإصلاح.

وهذه الصراصير الآلية لديها القدرة على الانتشار والتسلل داخل المناطق التي يصعب الوصول إليها داخل محرك الطائرة، لتوفر تغطية مباشرة للمهندسين من داخل المحرك.

جاء ذلك بتعاون الشركة البريطانية مع جامعتي ” نوتنغهام ” و ” هارفارد ” ، التي طورت هذه الروبوتات، ويبلغ وزنها 1.4 جرام وطولها 4.5 سم، في حين أقدمت الشركة على اختراع ” تاكسي طائر ” ، يمكنه نقل 4 أو 5 أشخاص بسرعة تصل إلى 250 ميل في الساعة، لمسافة نحو 500 ميل.

ومن جانبه، علّق أحد الباحثين بجامعة هارفارد، على ابتكار تلك الصراصير الآلية، واصفًا إياها بأنها ” تكنولوجيا مركزة ” ، لا يمكن أن نجدها في أي مكان آخر على وجه الأرض.