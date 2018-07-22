” التعليم ” تسمح للنساء بدخول الأقسام الرجالية برفقة محرم أو بدونه
أكدت وزارة التعليم، أنه تم السماح بشكل رسمي للعنصر النسائي الدخول إلى الأقسام الرجالية في حالة وجود محرم أو بدونه.
وطالبت الوزارة في تعميم لها، جميع مشرفي ومراقبي الأمن بالسماح للنساء المراجعات للأقسام الرجالية قطاعي البنين والبنات بمراجعة الأقسام وتسهيل مهمتهم وعدم الاعتراض لهن اثناء دخولهن.
كما أشارت إلى ضرورة التقيد بالتعميم والالتزام بما جاء فيه، حيث تضمن نص خطاب الخدمات والمبني على المفاهمة الهاتفية مع مدير مكتب المدير العام والمبنية على إفادة مدير التعليم بالسماح للعنصر النسائي بالدخول إلى الأقسام الرجالية سواء بوجود محرم أو خلافه.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10910 ] نشر منذ 41 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله السلامة من بعض الامور
الصيعري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
ليش لا حول لله
اللي في بطنه مرض الله يشفيه
يا سيدي الفاضل امراة تريد مراجعة شؤونها في التعليم ايش المشكلة والادارة كلها ناس ومكاتب مليءة بالموظفين
كل ما حصل شي يتعلق بالمراة قالو لا حول لله
اذا مريض من جهة النساء فالله يشفيك ويداويك
النساء تحتاج مثل ما يحتاج الرجال
اذا كان في المية رجل عشرة فاسدين فالنساء ممكن تصل الى واحد
لازم نرتقي شوي في تعليقاتنا
زائر[ عدد التعليقات: 2500 ] نشر منذ 30 دقيقة
يعني ممكن تدخل على مدير المدرسة وتسال عن مستوى ابنها بالمدرسة
العتيبي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 25 دقيقة
هل مسموح لرجال بالدخول اقسام النساء اسوةبالرجال من مبداء مساوات الرجل بالمراءة و لتسهيل مهامهم
سياسي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 13 دقيقة
العتيبي
الغباء في أبهى صوره..قل خيرا او اصمت
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 10 دقائق
طيب ليه ما تسمحوا للرجال كمان يدخلون قسم النساء .. لا حول ولا قوة الا بالله .. وثانيا .. اتعودنا دائما انه النساء لهم اقسام خاصه .. اذا حنا الرجال نروح نراجع ندوخ الف دوخه عشان الموظف ينجز …