” التعليم ” تسمح للنساء بدخول الأقسام الرجالية برفقة محرم أو بدونه

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة التعليم، أنه تم السماح بشكل رسمي للعنصر النسائي الدخول إلى الأقسام الرجالية في حالة وجود محرم أو بدونه.

وطالبت الوزارة في تعميم لها، جميع مشرفي ومراقبي الأمن بالسماح للنساء المراجعات للأقسام الرجالية قطاعي البنين والبنات بمراجعة الأقسام وتسهيل مهمتهم وعدم الاعتراض لهن اثناء دخولهن.

كما أشارت إلى ضرورة التقيد بالتعميم والالتزام بما جاء فيه، حيث تضمن نص خطاب الخدمات والمبني على المفاهمة الهاتفية مع مدير مكتب المدير العام والمبنية على إفادة مدير التعليم بالسماح للعنصر النسائي بالدخول إلى الأقسام الرجالية سواء بوجود محرم أو خلافه.