قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق باب المغاربة بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة(صدى):

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باب المغاربة بالمسجد الأقصى، وذلك بعد اقتحام أكثر من ألف مستوطن لساحات المسجد.

جاء ذلك في إطار إحياء المستوطنين الإسرائيليين لما يسمى بذكرى ” خراب الهيكل ” أو ” يوم الحداد اليهودي ” كما يزعمون، في حماية قوات الاحتلال، حيث انتشر المئات منهم بالقدس القديمة، وأدوا صلواتهم وشعائرهم أمام أبواب المسجد الأقصى، خاصةً باب القطانين، وذلك وسط أعمال استفزازية في محيط المدينة.

كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق العديد من شوارع القدس، بغرض التسهيل على المستوطنين اقتحام القدس القديمة، والتوجه إلى باحة حائط البراق.