بالفيديو .. شاب يدعي حبس والده له ويتهمه بالتحرش

حامد العمري (صدى):

تداول رواد موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، مقطعًا فيديو لشاب يدّعي أنه يتعرض للتعذيب والتحرش من قِبل والده.

وفي التفاصيل، ذكر الشاب في مقطع فيديو له، أنه قام بسرقة جوال والده، لنشر المعاناة التي يمر بها، رغبةً منه في أن تصل معاناته للجهات العليا والتدخل لإنقاذه.

وتتمثل تلك المعاناة، في حرق والده له، وتجريده من ملابسه، بالإضافة إلى محاولات عديدة لاغتصابه.

وعليه، دشّن مستخدمو ” تويتر ” ، وسمًا بعنوان: ” انقذوا عبدالعزيز هلال العتيبي ” ، وذلك بناءً على المقطع الذي نشره الابن المُعتدى عليه – كما زعم.