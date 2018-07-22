أطباق صحية للأطفال غنية بالحديد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر الحديد مصدر الطاقة التي تستمر بها الحياة، وهو السلاح الذي يقي الكثير من الأمراض، من هنا تضع لنا استشارية التغذية وفاء موسى أمثلة لوجبات غنية بالحديد، سهلة الامتصاص للطفل الرضيع.

*الطفل في الشهر السادس والسابع:

بالإضافة إلى لبن الأم يمكن اختيار وجبة أو وجبتين من هذه الوجبات لتقديمها للطفل يومياً

*خليط الحبوب والبقول مثل الأرز والعدس

* شوربة الخضار؛ كوسة، بطاطس، جزر، ملعقة حمص، أو فاصوليا خضراء+جزر+ بطاطس +ملعقة حمص .

*تسلق كمية صغيرة من هذه المكونات في كمية قليلة من الماء، ثم تُهرس جيدا بالشوكة حتى تصبح لينة أو شبه سائلة، ويضاف إليها قليل من الملح حسب شهية الطفل .

*يبدأ بملعقة واحدة أول يوم ثم تزداد تدريجيا في كل يوم .

* لا مانع من ماء بليلة- قمح- أو عصير برتقال أو طماطم مع الوجبات السابقة .

* هناك وجبات أخرى غنية بمواد أخرى غير الحديد مثل الكالسيوم والبروتين..وهى موجودة في الزبادي، الجبن الأبيض أو المطبوخ، مهلبية

* يمكن تقديم وجبة من الفواكه مثل: التفاح، الموز، الكمثرى المسلوقة أو طازجة مبشورة.

*الطفل في الشهر الثامن أو التاسع:

بالإضافة إلى ماسبق يمكن للطفل أن يتناول كبدة الدجاج..ولسهولة البلع يمكن إضافة قليل من الشوربة، ويمكن تسوية الخضار بشوربة الدجاج ويضاف إليها قليل من عصير الليمون

*يمكن أيضا تناول شوربة العدس، صفار البيض، دجاج

* الطفل في الشهر العاشر وحتى الثاني عشر: يضاف اللحم الأحمر المسلوق للأصناف التي سبق ذكرها

*الطفل في السنة الثانية:

يستطيع مشاركة الأسرة طعامها، إضافة إلى لبن الأم، مع مراعاة إضافة عصير البرتقال أو الليمون أو الطماطم أو الجوافة مع الوجبات في مراحل العمر المختلفة .