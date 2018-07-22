” شارك ” تختتم برنامج ” زيارة الإعلاميين والمتطوعين ” لنادي الاحتياجات الخاصة بالرياض

محمد السعران(صدى):

برعاية كريمة من صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود رئيسة جمعية أسر التوحد الخيرية ورئيسة الجمعية السعودية الخيرية للفصام اختتمت يوم الأربعاء الماضي برنامج ” زيارة الإعلاميين والمتطوعين للنادي ” لعام 1439هـ ، بإشراف وتنظيم مجموعة الإعلام التطوعي ” شارك ” ونادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض.

وقامت سمو الأميرة سميرة الفيصل بجولة فور وصولها مقر النادي للجميع الأجنحة المشاركة في البرنامج لدعمهم وإعطاء التوجيهات ومشاركتهم نجاحهم بما وصلوا إليه، ثم بدأ الحفل الخطابي قدمه كبير مذيعي التلفزيون السعودي الأستاذ سليمان السالم وألقى مؤسس ورئيس مجموعة الإعلام التطوعي ” شارك ” المستشار الإعلامي علي الموينع كلمة قال فيها : إن هذا البرنامج يأتي في إطار المشاركة المجتمعة وبهدف تفعيل دور الإعلام في إبراز ما حققه نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض من أنشطة وإنجازات رياضية واجتماعية مشرِّفة.

وشمل البرنامج فقرات منوعة وعروض قدمتها فرقة فور ستار والنجوم وهم : نورة العوض والنجم محمد التميمي وشقيقه فيصل التميمي والنجمة رند بن علي ورقصات للأطفال ومشاركات إنشاديه وطنية، كما ألقى كلمة اللجنة البارالمبية السعودية، المدير الإداري للجنة الأستاذ رشيد البداح رحب فيها بالحضور ووجهه شكره وتقديره لنادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض ومجموعة الإعلام التطوعي ” شارك ” على التنظيم كما ترك نائب المدير التنفيذي للنادي أ. فويرس الفويرس كلمة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض للمدرب عمر الجابري حيث طالب الإعلاميين بالنظر والمشاركة والمساهمة وإبراز بطولات ونشاطات النادي ثم ألقت المستشارة الدولية في التنمية المستدامة ومستشارة مجموعة الإعلام التطوعي ” شارك ” الدكتورة شيمة العتيبي كلمة بينت فيها أن هذه المجموعة هي مجموعة إعلامية سعودية غير ربحية تقوم بخدمة الأعمال التطوعية والخيرية والإنسانية لنشر أهمية العمل التطوعي .

وقبل التكريم قدمت سمو الأميرة سميرة الفيصل شكرها العميق لنادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض ومجموعة الإعلام التطوعي ” شارك” على العمل وخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

وفي الختام تفضلت الأميرة وسعادة المستشار الموينع والدكتورة شيمة العتيبي بتوزيع الدروع والشهادات للمكرمين، وتناول الحضور وليمة العشاء. وقد شارك إعلاميا العدسات الشابة بتوثيق الحدث من بدايته حتى ختامه، وهم المصور معاذ غيامه، المصور باسم الموينع، المصورة نجود التميمي، المصورة نوف شراحيلي، المصور سلطان القحطاني، والمصور الصغير سلطان الشهري، والمصور عبدالعزيز الدوسري، ولا ننسى دور اللجنة الإعلامية وعلى رأسهم رئيس اللجنة الأستاذ رشاد اسكندراني.