مبادرة زراعة مليوني شجرة سدر برجال ألمع تستقطب العديد من المتطوعين

محمد السعران(صدى):

أطلقت جمعية النحالين بمحافظة رجال ألمع مبادرة تطوعية لزراعة مليوني شجرة سدر بالمحافظة وذلك لما لهذه الشجرة المباركة من فوائد عديدة حيث قامت الجمعية بإستقطاب العديد من المتطوعين وإطلاعهم على خطة العمل التي سيسيرون عليها لضمان نجاح هذه المبادرة بإذن الله تعالى .

كما دعت الجمعية الراغبين في زراعة هذه الشجرة من خارج المحافظة للتواصل معها والتعرف على المبادرة الخاصة بالمشروع حيث وعدتهم الجمعية بإعطائهم الشتلات بأسعار مخفضة كمساعدة من الجمعية ومساهمة منها في تسهيل إنتشار هذه الشجرة في كافة المحافظات .

من جهته أكد رئيس الجمعية الشيخ ” علي بن يحيى الحياني ” أن هذه المبادرة ليست وليدة اليوم وإنما هي موجودة منذ عام 1436هـ ولكنها كانت في طور التجهيز والبناء من أجل زيادة أعداد الشتلات وتوافرها بكميات تدعم نجاح المبادرة وجعلها تؤتي ثمارها المرجوة ، مضيفاً بأن الجمعية لا يتوقف نشاطها على محافظة رجال ألمع فقط وإنما الباب للجميع من كل المحافظات للتعرف على هذه المبادرة وزراعة هذه الشجرة في كل المحافظات حيث خفضت أسعار الشتلات لمن هم خارج رجال ألمع ليصبح سعر الشتلة الواحدة بريال واحد فقط .

الجدير بالذكر أن مدير فرع الزراعة بمحافظة رجال المع الأستاذ ” سعد سعيد أبو سراح ” قد قام قبل عدة أشهر بزراعة أول شتلة من نوع السدر وذلك ضمن مبادرة فرع الزراعة برجال ألمع لزراعة مائة ألف شتلة سدر كل سنة ولمدة عشر سنوات وذلك في المشتل الخاص بفرع الوزارة بالمحافظة .