جامعة الملك سعود تدعو الطلاب إلى الإطلاع على بعض التعليمات

علي القحطاني (صدى):

دعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، اليوم الأحد، الطلاب المقبولين إلى الإطلاع على التعليمات المهمة بشأن أداء اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية وحضور البرنامج التعريفي في عمادة السنة الأولى المشتركة وذلك على الرابط التالي:

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وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه في حال وجود أي استفسار يختص بالبرنامج التعريفي أو اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية ينبغي التواصل مع عمادة السنة الأولى المشتركة عبر الرابط التالي:هنا