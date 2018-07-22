3 طرق للاستفادة من الشاي الأسود في التخلص من الشعر الأبيض

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن الشاي الأسود من المشروبات المحبوبة لدى الكثيرون، سواء لمذاقه الشهي أو لفوائده العديدة للجسم، ولا يقتصر استخدمه على تقديمه كمشروب بل يمكن الاستفادة منه أيضا في مجال التجميل، واستخدامه في صباغة الشعر .

حيث كشفت دراسة ، أنه يمكننا مزج الشاي الأسود مع القهوة للتخلص من الشعر الأبيض، فحبيبات القهوة يمكنها أن تحول الشعر إلى اللون البني الغامق، ويمكنك خلط الشاي معها للحصول على نتيجة طويلة الأمد.

وتتمثل طريقة صباغة الشعر بالشاي والقهوة في غلي ثلاثة أكياس شاي أسود في ثلاثة أكواب من الماء، ثم إضافة ثلاث ملاعق من القهوة المغلية إلى الخليط، وتركه يغلي لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط يبرد ثم احضري فرشاة واستخدميها في تطبيقه على شعرك، واتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم قومي بغسل شعرك بالماء العادي.

أو يمكنك أيضا الاعتماد على الشاي بمفرده في صباغة شعرك، وذلك من خلال غليه بشكل كثيف، ثم استخدامه في شطف الشعر، وتركه عليه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، وكرري تلك العملية مرتين إلى ثلاث مرات لتحولي شعرك إلى الأسود الداكن.

كما يمكنك أيضا خلط الشاي بالأعشاب واستخدامه في صباغة شعرك، وذلك بغلي 7 أكياس من الشاي مع أوراق إكليل الجبل وأوراق الزعتر، ثم قومي بإضافة الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعتين ثم اغسليه بالماء العادي.