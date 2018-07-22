إصابة مرشح في الانتخابات بهجوم انتحاري شمال غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

أصيب أربعة أشخاص بينهم مرشح حزب ” حركة الإنصاف ” بجروح بالغة جراء هجوم انتحاري استهدف موكبه صباح اليوم، في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من موكب ” أكرم الله خان كندابور ” مرشح حزب ” حركة الإنصاف ” للانتخابات العامة، وذلك أثناء توجهه إلى تجمع انتخابي في مدينة ديرة إسماعيل خان مما أدى إلى إصابته وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث وقامت بجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ” كندابور ” يخضع حالياً للعناية الطبية المركزة بسبب الإصابات البالغة التي تعرض لها جراء الهجوم الانتحاري.

ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية، حيث جاء هذا التطور تزامناً مع تكثيف الجيش الباكستاني بالتعاون مع الشرطة وأجهزة الأمن حملة ملاحقة العناصر الإرهابية المختبئة في المدن لاسيما عناصر تنظيم داعش وحركة طالبان باكستان اللتان تبنتا مسؤولية معظم التفجيرات والهجمات التي طالت الزعماء السياسيين والتجمعات الانتخابية خلال الأسبوعين الماضيين.