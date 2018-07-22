بالصور.. القبض على أستاذ جامعي ضرب ابنه حتى الموت بحجة تأديبه

القاهرة(صدى):

تلقى رجال مباحث قسم دمياط الجديدة في مصر، بلاغًا يفيد بمقتل الطالب عبد الرحمن ج ع ف البالغ من العمر 14عامًا ومقيم بدائرة القسم، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، والذي وجود أثار ضرب وكدمات متفرقة بالجسم.

وأكد والده جمال ع أ .ف 47 عامًا مدرس بكلية طب الأزهر، بعد سؤاله، أن نجله المذكور غادر المنزل وعندما قام بالبحث عنه وجده ملقى بالقرب من العمارة محل سكنه فقام بالصعود به إلى مسكنه ونقله للمستشفى إلا أنه توفى ولم يتهم أحد فى وفاته.

واتضح وجود إصابات مماثلة بأماكن متفرقة لجسد شقيقى المجنى عليه وهما: ” محمد 17 عامًا طالب بالثانوية العامة، وعمر 13 عاما طالب بالمرحلة الإعدادية؛ حيث اعترف الأبناء بقيام والدهما بالتعدي عليهما وعلى شقيقهم المتوفى وإحداث إصاباتهم.

وأشاروا إلى أن ذلك لقيام والدتهما المدعوة علياء ع .أ 45 عامًا تعمل طبيبة بالمركز الطبى بدمياط الجديدة، بإبلاغ والدهم بقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى 400 جنيه وعدد 2 جنيه ذهب وسبيكة ذهبية، وأمهلتهم فرصة لإعادة تلك الأشياء خاصة بعد علمها بقيام المتوفى باقتسام المبلغ المالى مع أشقائه المذكورين.

و اعترف الأب تفصيلاً بارتكابه الواقعة بالتعدى على أبنائه بالضرب وإحداث إصابتهم ووفاة المذكور، حيث قام بإعداد أداة الجريمة وهى عبارة عن سير موتور غسالة مثبت بـه مفك حديد لإحكام السيطرة عليه وبإرشاده تم ضبط أداة الجريمة بدولاب ملابسه وبمواجهة الزوجة أكدت أقوال الأب.