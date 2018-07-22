” الفضلي ” يستقبل الأمين العام لهيئة مكافحة الجراد التابعة لمنظمة ” الفاو “

محمد السعران(صدى):

استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة اليوم؛ الأمين العام لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، السيد مأمون بن خميس السراي العلوي.

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدعم الذي قدمته لهيئة مكافحة الجراد طوال السنوات الماضية.

كما قدَّم العلوي درعاً تذكارياً للوزير الفضلي نيابة عن الدول الأعضاء بالهيئة؛ تكريماً لمعاليه بمناسبة مرور ٥٠ سنة على إنشائها.

يُذكر أن المملكة انضمت لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في العام ١٩٦٧م بمرسوم ملكي، وساهمت بفعالية في دعم الهيئة ودول تكاثر الجراد.