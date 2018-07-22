45 معلما ومعلمة يستفيدون من برنامج تطوير مهارات المعلمين في القصيم

بريدة(صدى):

أنهى البرنامج التدريبي لتطوير مهارات وقدرات المعلمين والمعلمات، الذي تنظمه جامعة القصيم ممثلة بكلية التربية، تدريب المجموعة الأولى المكونة من 45 معلماً ومعلمة، وذلك بمقر الكلية.

ويقام البرنامج الذي يستهدف ٢٠٠ معلم ومعلمة، تحت عنوان “إدارة بيئة التعلم في ضوء التعليم القائم على الكفايات”، ويهدف إلى تطوير العملية التعليمية وضمان نجاحها، وذلك من خلال ما يقدمه من أدوار جديدة لها انعكاسات إيجابية على أداء المعلم والمعلمة، إلى جانب إكساب المعلم والمعلمة المهارات اللازمة لتفعيل التقنيات وبعض الاستراتيجيات التدريسية المناسبة.

وتتنوع محاور البرنامج التدريبي بين التعريف بمفهوم التعليم القائم على الكفايات وأهميته وخصائصه وعوامل نجاحه في منظومة التعليم العام، إضافة إلى تشخيص واقع المتعلم، والتحديات التي تواجهه في بيئة التعلم.

وبينت إدارة الجامعة أنه بلغ عدد المسجلين في البرامج التدريبية أكثر من 119 ألف معلم ومعلمة على مستوى المملكة، فيما بلغ عدد البرامج التدريبية 4320 برنامجاً متنوعاً لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية.