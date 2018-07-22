تفاصيل جديدة عن وفاة فتاة نتيجة إطلاق رصاص بأحد الأفراح في جازان

حامد العمري(صدى):

كشفت مصادر، فجر اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول الخبر الذي نقلته ” صدى ” عن وفاة فتاة نتيجة إطلاق رصاص من سلاح آلي في أحد الأفراح بجازان.

وأوضحت المصادر أن شقيقة العريس لقيت مصرعها، وأصيبت أخرى بجروح بليغة نتيجة إطلاق أحد الأشخاص للرصاص من سلاح آلي كان بحوزته، ابتهاجًا بمراسم زواج في قاعة أفراح بقرية مزهرة في منطقة جازان.

وذكرت المصادر أن مواطنًا من أقارب العروسين أراد أن يشاركهما فرحة الزواج، فقام بحمل سلاح وإطلاق عدة طلقات في الهواء، لكن السلاح وقع من يده لتخرج منه رصاصات أخرى أصابت أخت العريس مباشرة لتفارق الحياة أمام المدعوين وأهلها، في مشهد مأساوي.

وأضافت أن الرصاص الطائش أصاب امرأة أخرى من المدعوين، ونقلت إلى المستشفى مباشرة وهي حاليًا بقسم العناية المركزة تتلقى العلاج اللازم.

وأشارت إلى أن فرقًا أمنية من شرطة منطقة جازان تلقّت بلاغًا عاجلًا بالواقعة، وباشرت مهامّها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

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