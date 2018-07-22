تفاصيل جديدة عن وفاة فتاة نتيجة إطلاق رصاص بأحد الأفراح في جازان
كشفت مصادر، فجر اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول الخبر الذي نقلته ” صدى ” عن وفاة فتاة نتيجة إطلاق رصاص من سلاح آلي في أحد الأفراح بجازان.
وأوضحت المصادر أن شقيقة العريس لقيت مصرعها، وأصيبت أخرى بجروح بليغة نتيجة إطلاق أحد الأشخاص للرصاص من سلاح آلي كان بحوزته، ابتهاجًا بمراسم زواج في قاعة أفراح بقرية مزهرة في منطقة جازان.
وذكرت المصادر أن مواطنًا من أقارب العروسين أراد أن يشاركهما فرحة الزواج، فقام بحمل سلاح وإطلاق عدة طلقات في الهواء، لكن السلاح وقع من يده لتخرج منه رصاصات أخرى أصابت أخت العريس مباشرة لتفارق الحياة أمام المدعوين وأهلها، في مشهد مأساوي.
وأضافت أن الرصاص الطائش أصاب امرأة أخرى من المدعوين، ونقلت إلى المستشفى مباشرة وهي حاليًا بقسم العناية المركزة تتلقى العلاج اللازم.
وأشارت إلى أن فرقًا أمنية من شرطة منطقة جازان تلقّت بلاغًا عاجلًا بالواقعة، وباشرت مهامّها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.
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طلال[ عدد التعليقات: 2142 ] نشر منذ 4 ساعات
المعروف ان جميع قاعات منطقة جازان لا توقع عقد مع اي شخص حتى يحضر ورقة من البحث الجنائي التابع لمركز الشرطة بتعهد المستأجر بعدم إطلاق نار ووجود شخصين كفيلين لة بذلك
فمن زاغ عن النظام زوغو مستقبلة لو كان العريس
همس[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 4 ساعات
عاده جدا سيئة ومخالفه للنظام
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1376 ] نشر منذ 4 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
عمار[ عدد التعليقات: 948 ] نشر منذ 4 ساعات
كم من المآسي التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى ..
وكم من أفراح تحولت إلى مآتم وأحزان
فتى الجنوب[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 4 ساعات
رحم الله الفقيده الغالية !
(إنا لله وإنا إليه راجعون ) ؟
حسبي الله ونعم الوكيل.
فتى الجنوب[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 4 ساعات
رحم الله الفقيده الغالية !
(إنا لله وإنا إليه راجعون ) ؟
حسبي الله ونعم الوكيل.
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله
ياجماعه بالله وش الهدف منها وإيش جنينا من هالحركات
شجون[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 3 ساعات
همج … والله هالنوعيه همج
ماجد[ عدد التعليقات: 2087 ] نشر منذ 3 ساعات
يجب سجن صاحب القاعه.
ملك[ عدد التعليقات: 1376 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله على كل همجي.
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات
يالطيف
الله يرحمها
هذا المفروض قصاص من يومه خالف أوامر الحكومه وقتل نفس بريه وعرض حياة الآخرين للخطر .
الله لا يبلانا
بعدين متى تعي الناس خطر الاحتفالات بالطريقه هذي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10915 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 2 ساعتين
طلال
يكفيك فخرآ وشرفآ ووسام فوق راسك انك تنسخ تعليقي وتنسبة لبنات افكارك
مغرد[ عدد التعليقات: 1992 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادى هياط