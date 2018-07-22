كيفية معرفة بنزين سيارتك مخلوطا بالماء أم لا وطريقة التخلص منه

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يتساءل كثير من السائقين عن كيفية معرفة إذا ما كان البنزين مخلوط بالماء أم لا، وما هي الطريقة الصحيحة للتخلص منه.

والإجابة هي إذا كانت سيارتك كانت بحالة جيدة قبل التزود بالبنزين، ثم ظهرت إحدى الأعراض التالية فإنها تعني اختلاطه بالماء:

1-توقف السيارة دون انذار

2-تقطيع في حركة السيارة

3-عدم انتظام دوران المحرك

اختلاط الماء والبنزين يؤدي إلى تكوين الصدأ في خزان السيارة، وهو ما قد يتسبب في مجموعة من المشاكل أو الأعطال لمحرك السيارة، وفي حال التأكد من الاختلاط يجب التوجه إلى مركز صيانة للتخلص من البنزين الموجود في الخزان.

توجد عدة طرق للتخلص من البنزين المخلوط، منها عن طريق فك خزان الوقود وتنظيفه ببنزين نقي، وتنظيف أنابيب نقل الوقود بالهواء المضغوط، أو التخلص منه عن طريق فتح غطاء خزان الوقود من فتحة الخزان فى كنبة السيارة الداخلية، ثم سحب البنزين بخرطوم وتفريغه من كل المواد المختلطة به، بعد ذلك قم بتغيير فلتر البنزين، بذلك يصبح خزان الوقود نظيف تماما.