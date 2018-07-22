تسليم المقررات الدراسية للبنين بتعليم الباحة لمكاتب المنطقة

الباحة(صدى):

سلّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، المقررات الدراسية للبنين للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمكاتب التعليم للبنين في مختلف محافظات المنطقة، وذلك تمهيداً لتوزيعها على المدارس حين عودة كادرها الإداري منتصف شهر ذي القعدة الحالي.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن تسليم المقررات نفذ وفق الخطة التكاملية المجدولة التي أعدتها أمانة الإدارة وإدارة المستودعات وإدارة الخدمات العامة ومكاتب التعليم , مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة العامة للإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد لضمان وصول المقررات إلى جميع المدارس، وبما يضمن استلام أكثر من 55 ألف طالب وطالبة مقرراتهم الدراسية مع أول يوم دراسي لتحقيق بداية متميزة للعام الدراسي الجديد.