مواطن مبدع يعيد تدوير شمع النحل لتصنيع منتجات محلية

نايف السالم(صدى):

تمكن أحد المواطنين الشباب، يتميز بالإبداع في عمله، من إعادة تدوير شمع النحل، كوسيلة للحفاظ على البيئة والاستفادة من الخامات والمواد المتوافرة، كطريقة لجعلها ذات قيمة بأسلوب مختلف ومتجدد.

بدأ النحال سعيد الزهراني، حديثه موضحًا أنه بعد استخراج العسل من الشمع، يقوم بغسله وتنظيفه من الشوائب، وصهره على النار، ثم تسخين الشمع وتصفيته مرة أخرى من الشوائب.

وتابع ” الزهراني ” ، أنه بعد ذلك، يتم تجميع قوالب الشمع، وصبها في قوالب لتشكيل الشكل النهائي له، ويصنع على شكل قوالب للصابون والتجميل وكريمات البشرة، فضلًا عن الشموع.

وأوضح ” الزهراني ” ، أن النحل هو مصدر العسل، لافتًا إلى أن شمع النحل يعد من أجود أنواع الشموع، لأنه شمع طبيعي من إفراز النحل، وهو أبيض شفاف وله رائحة زهرية، هش سهل الكسر، ويصنع منه قوالب بطرق فنية ويباع بأسعار مختلفة، مبينًا شدة الإقبال على شراءه.

واختتم ” الزهراني ” حديثه ، معربًا عن تمنياته في انشاء مصنع للشمع، والاستغناء عن منتجات الشمع من خارج المملكة، لافتًا إلى أن تربية النحل ومنتجاته من أنجح المشروعات الاقتصادية وعائدها ممتاز.