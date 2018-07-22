” العمل ” : ضبط 18 ألف مخالفة لقرار تأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية 

الرياض(صدى):

كشفت جولات الفرق التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منذ بداية تطبيق قرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة، عن ضبط 18540 مخالفة لقرار التأنيث، من خلال 156886 زيارة تفتيشية ميدانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 135134 منشأة بقرار التأنيث، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 21752 منشأة.

وأشار أبالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 18540 مخالفة للقرار، لافتاً إلى أن مخالفات التوطين بلغت 7266 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 8822 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة، وتابع: “بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 2452 مخالفة من إجمالي المخالفات”.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وكانت المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية”، قد انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يقدم حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل.