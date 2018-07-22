الذهب يرتفع من أدنى مستوى في عام

هذا وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في عام الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، وقفز البلاتين أكثر من 3 بالمئة بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة الدولار وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار الفائدة، وهو ما دفع الدولار للهبوط بشكل حاد.