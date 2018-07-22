حقيقة إغلاق 64% من منشآت جدة وإفلاسها
كشف نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة مازن بترجي، حقيقة الأنباء المتداولة حول إغلاق أكثر من 64% من المنشآت التجارية في جدة وإفلاسها.
ونفى ” بترجي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” هذه الأنباء الغير صحيحة، مؤكدًا أنها إشاعات لا صحة لها.
وكانت تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق منشآت تجارية في جدة في ظل تطبيق أنظمة الحد من التستر التجاري.
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ماجد[ عدد التعليقات: 2069 ] نشر منذ 49 دقيقة
وما هي (٪)النسب الصحيحة
لإغلاق المحال التجارية وإعلان الإفلاس بجدة؟!
همس[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 48 دقيقة
والله الشائعات صارت كثيرة ها اليومين
تحيه طيبه[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 14 دقيقة
نبي السعوده ما اشوف شي نبي المدراء سعوديين زي بقيه دول العالم