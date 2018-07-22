حقيقة إغلاق 64% من منشآت جدة وإفلاسها

نايف السالم(صدى):

كشف نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة مازن بترجي، حقيقة الأنباء المتداولة حول إغلاق أكثر من 64% من المنشآت التجارية في جدة وإفلاسها.

ونفى ” بترجي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” هذه الأنباء الغير صحيحة، مؤكدًا أنها إشاعات لا صحة لها.

وكانت تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق منشآت تجارية في جدة في ظل تطبيق أنظمة الحد من التستر التجاري.

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