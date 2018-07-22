أشعة الشمس تودي بحياة طفل بعد تركه بحافلة خارج حضانته

واشنطن(صدى):

شهدت مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفاة طفل أمريكي يبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك بعد تركه لساعات داخل حافلة خارج حضانة للأطفال، تحت أشعة الشمس الحارقة.

وبدأت التفاصيل، بقيام الحضانة بتنظيم رحلة لـ 28 طفل، الخميس الماضي، إلى منتزه محلي، وتُرك الطفل الضحية داخل الحافلة خارج الحضانة في درجة حرارة تخطت الـ 38 درجة مئوية.

أما عن المختصون بالأطفال، فلم ينتبهوا للطفل الذي تُرك خارج الحافلة، حتى المساء، حين جاء والده ليأخذه، ليجده مغشيًا عليه، وتبيّن أنه تُرك داخل الحافلة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

وعليه، فتحت شرطة هيوستن التحقيقات في الحادث، مع عاملين بالحضانة المتسببة في الواقعة، فضلًا عن سائق الحافلة التي توفي الطفل بداخلها.