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بالفيديو.. أسباب الإصابة بانسداد الشريان التاجي وطرق علاجه

بالفيديو.. أسباب الإصابة بانسداد الشريان التاجي وطرق علاجه
متابعة. أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور أحمد شوقي استشاري أمراض القلب والقسطرة ، عن أسباب الإصابة بانسداد الشريان التاجي وطرق علاجه .

وقال شوقي ، الشريان التاجي هو كلمة عامة متفرعة من عدة شرايين هو ليس شريان واحد بل ثلاثة شرايين أساسية بالقلب ، الوظيفة توصيل الدم لعضلة القلب .

وتابع شوقي ، الشريان النازل الأيسر للقلب هو أهم شريان ، لأنه مسئول عن التغذية الأكبر ، لهذا اي مشكلة في هذا الشريان نصنفها كمشكلة كبيرة كأنسداد أو تمدد .

وأضاف ، ممكن يحصل تمدد للشريان ، ممكن يكون منتصف الشريان متمدد أو نهاية الشريان فقط ، اي إن كان الشريان به جزء متمدد فهذا يسبب مشكلة للمريض ، ومن أهم أعراض هذا المرض ، آلام في الصدر نهجان مع المجهود .

واستطرد قائلا ، إن الجلطة أحد أمراض الشريان التاجي ، فالطبيب هو الذي يحدد إن كان المريض يعاني من حلطة أو تقصير بالشريان ، لأنه في الفحوصات الخاصة بالقلب هناك عدد كبير من المرضى تكون فحوصاتهم جيده ومع ذلك يكون المريض لديه انسداد بالشريان التاجي .


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