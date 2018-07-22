إجراء 626 عملية جراحية في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

الرياض(صدى):

أوضحت ” صحة الرياض ” أن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل قدّم خدماته الوقائية والعلاجية لـ (122.342) مراجعاً خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 1439هـ, عبر أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية, منهم (80.137) مراجعاً تمت خدمتهم في قسم الطوارئ و (42.205) مراجعين قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية .

وبينت ” صحة الرياض ” , أن المستشفى أجرى (626) عملية جراحية من خلال الأقسام الطبية المختلفة ، في حين أجريت (441) عمليةً لجراحة اليوم الواحد, فيما أجرت الأقسام الطبية المساعدة (385.850) فحصاً مخبرياً وإشعاعياً ، حيث بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية (38.029) فحصاً , والفحوصات المخبرية(347.821) فحصاً, وذلك خلال نفس الفترة .