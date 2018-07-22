” هدف ” : بدء تدريب الطلاب في 4 تخصصات ضمن برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني

الرياض(صدى):

بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” اليوم، التدريب في 4 برامج تدريبية ضمن برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز.

وتشتمل الدورات التدريبية، على عدد من التخصصات النوعية التي تم اختيارها بناء على قياس احتياجات سوق العمل، كمسار القيادة، مسار مهارات التواصل، مسار العمل عن بعُد، مسار إدارة المشاريع.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الكوادر الوطنية من الباحثين عن العمل والطلاب والطالبات من جميع الجامعات والقطاعات التعليمية المختلفة بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

ويرمي برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني، الذي انطلق بالشراكة بين صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة الملك عبدالعزيز، من خلال منصة ” دروب ” ، إلى تأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية واكسابهم المهارات المطلوبة ليساهموا بشكل فعال ومنتج في سوق العمل.