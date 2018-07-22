لأول مرة.. تحديد مهور الزواج في اليمن بما لايزيد عن 700 ألف ريال

فهمي محمد(صدى):

بالتزامن مع المعاناة اليومية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب في بلادهم، ولتيسير الزواج، وقع أهالي محافظة ” المحويت ” اليمنية على اتفاق يقضي بتحديد مهور الزواج، في بادرة تعتبر الأولى من نوعها.

وقرر سكان المحافظة تحديد مهور الزواج بهدف تيسير مهور الزواج لتسهيل الأمر على الشباب، بعد عزوف الكثيرين بسبب غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج.

وقضى الاتفاق المعتمد من المحكمة الابتدائية في المحافظة، بأن يكون قيمة المهر 700 ألف ريال فقط، إضافة على تكاليف الخطوبة.

وتضمن الاتفاق أنه في حالة مخالفة ذلك يتم تغريم المخالف مبلغًا وقدره 500 ألف ريال.