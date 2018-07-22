بعد تأخر البت في دعوى الخلع.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة شقيقاتها

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية، على قتل زوجها بمعاونة شقيقاتها، مبررة فعلتها بأنها لم تحصل على حقوقها الشرعية.

وكانت المتهمة قد رفعت دعوى خلع ضد زوجها قبل عدة أشهر اشتكت فيها من تعرضها للظلم وعدم حصولها على حقوقها الشرعية.

وتسبب تأخر البت في الدعوى التي تقدمت بها في نشوب العديد من الخلافات مع زوجها لينتهي الأمر بقتله في منزل عائلة زوجته بمنطقة المرج.

ووجهت النيابة العامة المصرية إلى الزوجة وشقيقاتها تهمة قتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام آلة حادة، حيث قامت شقيقات الزوجة بضربه على رأسه لإسقاطه أرضًا، قبل أن تقوم الزوجة بطعنه بآلة حادة