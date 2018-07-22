اقتصاد الدوحة.. انهيار مستمر والقادم أسوأ

طلال الضوي(صدى):

استمرارًا للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدوحة، منذ المقاطعة، لجأت شركة مملوكة للعائلة المالكة في قطر إلى اقتراض 290 مليون دولار مقابل فندق تملكه بميدان ” تايمز سكويز ” بولاية نيويورك الأمريكية.

وفضح موقع ” ذا ريل ديل ” الأمريكي، المتخصص في أخبار العقارات، أن شركة ” الريان ” للاستثمار السياحي، التابعة لشركة الفيصل القابضة، والتي تديرها عائلة آل ثاني هي التي اقترضت المبلغ.

وكانت الشركة قد حصلت على 97% من أسهم المبنى مقابل 535 مليون دولار في 2015، وفي هذا التوقيت، انتشرت الشائعات حول أن الشركة ترغب في الهدم الكامل للمبنى مقابل بناء برج على مساحة 900 ألف قدم مربع، لكن الشركة استمرت في إدارة الفندق.

واقترضت الشركة القطرية المبلغ من شركة ” ماك ” العقارية، وكانت قد اقترضت 275 مليون دولار من شركة ” برود ستريت كريديت هولدينجز ” التابعة لبنك جولدمان شاس في أغسطس 2017.

وتستمر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها قطر منذ إعلان دول الرباعي لمقاطعتها بسبب دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية.