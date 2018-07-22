اقتصاد الدوحة.. انهيار مستمر والقادم أسوأ
استمرارًا للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدوحة، منذ المقاطعة، لجأت شركة مملوكة للعائلة المالكة في قطر إلى اقتراض 290 مليون دولار مقابل فندق تملكه بميدان ” تايمز سكويز ” بولاية نيويورك الأمريكية.
وفضح موقع ” ذا ريل ديل ” الأمريكي، المتخصص في أخبار العقارات، أن شركة ” الريان ” للاستثمار السياحي، التابعة لشركة الفيصل القابضة، والتي تديرها عائلة آل ثاني هي التي اقترضت المبلغ.
وكانت الشركة قد حصلت على 97% من أسهم المبنى مقابل 535 مليون دولار في 2015، وفي هذا التوقيت، انتشرت الشائعات حول أن الشركة ترغب في الهدم الكامل للمبنى مقابل بناء برج على مساحة 900 ألف قدم مربع، لكن الشركة استمرت في إدارة الفندق.
واقترضت الشركة القطرية المبلغ من شركة ” ماك ” العقارية، وكانت قد اقترضت 275 مليون دولار من شركة ” برود ستريت كريديت هولدينجز ” التابعة لبنك جولدمان شاس في أغسطس 2017.
وتستمر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها قطر منذ إعلان دول الرباعي لمقاطعتها بسبب دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 29 دقيقة
جعله من كذا واردئ ياكرهي لهالسلطات القطرية
طلال[ عدد التعليقات: 2124 ] نشر منذ 14 دقيقة
قطر الخائنة بقناتها وإعلامها الصهيوعربي ترتمي في أحضان إيران المجوسية وتركيا العلمانية
لتعلن ما كان خافياً ويجهله كثير من العرب
وتظهر أنها تعمل جنباً إلى جنب مع الاستخبارات الإسرائيلية
ألا لعنة الله عليهم وتعساً لهم ونسأل الله أن ينتقم منهم ويرد ما فعلوه بالعرب إليهم
ماجد[ عدد التعليقات: 2061 ] نشر منذ 14 دقيقة
الواقع يقول إن قطر تأثرت كثير اولاً الخطوط الملاحيه.
ودعمهم لمرتزقه لتحسين صورتها وارتفاع الغذاء
وعدم صرف العمله القطريه مقابل عمله آخرى بالسعر العادل استنزاف المال مقابل شراء ذمم لتحسين صورة قطر امام شعبها
ماجد[ عدد التعليقات: 2061 ] نشر منذ 14 دقيقة
الواقع يقول إن قطر تأثرت كثير اولاً الخطوط الملاحيه.
ودعمهم لمرتزقه لتحسين صورتها وارتفاع الغذاء
وعدم صرف العمله القطريه مقابل عمله آخرى بالسعر العادل استنزاف المال مقابل شراء ذمم لتحسين صورة قطر امام شعبها
شجون[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 10 دقائق
الجاي ادهي وامر
همس[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 7 دقائق
جعله يستمر من هبوط الى هبوط
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1358 ] نشر منذ 7 دقائق
ماشفت من الجمل إلا أذنيه.
سبحان من اذلك وكشف خبثك.
عمار[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 6 دقائق
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال فضلك وعظيم سلطانك
محمد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 5 دقائق
ان نهايتهم تقترب سيقعون ولا يوجد منجد لهم
qlq[ عدد التعليقات: 3499 ] نشر منذ 5 دقائق
…
الى الجحيم يا ساندوتش