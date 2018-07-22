عشريني يتعرض لإصابات بالغة بعد مغامرته بالإنزلاق الحُر في غابة رغدان

إبراهيم الزهراني(صدى):

غامر شاب بالإنزلاق الحر بغابة رغدان في منطقة الباحة، واستغل عدم وجود حراسات أمنية بالموقع معرضًا حياته للخطر، إذ أصيب بكسور وإصابات بالغة إثر سقوطه من الحبال المعلقة.

وربط الشاب، قطعة قماش في الحبال المنحدرة بالمحطة العلوية في ” ديار العز ” ، وعند محاولته القفز تمزّق القماش المربوط، وسقط الشاب من ارتفاع يزيد على ٢٠ مترًا.

وعلى الفور باشر الدفاع المدني الحادث بعد إبلاغه، لإنقاذ الشاب، وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.