بالفيديو والصور.. سفير المملكة بإندونيسيا: اهتمام القيادة بالحجيج عابر للحدود

جاكرتا(صدى):

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الاندونيسية السفير أسامه بن محمد الشعيبي أن تدشين مبادرة ” طريق مكة ” في مطار سوكارنو هاتا الدولي بإندونيسيا ليس لتسهيل وتيسير إجراءات السفر لضيوف الرحمن فقط وإنما هي تسهيل وتيسير إجراءات الوصول إيضا للمملكة العربية السعودية لتجنيب الحجاج عناء الانتظار والوقوف طويلا في مسارات تختيم الدخول لدى الجوازات مما يسهل على الحاج وصوله إلى مقر سكنه وهو بحالة صحية جيدة تساعده على أداء المناسك بصورة جيدة فضلا عن أن حقائبه ستصله إلى مقر سكنه بعد وصوله مباشرة .

وأكد السفير الشعيبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده يحفظها الله لتذليل كل الصعاب أمام قاصدي بيت الله ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وخاصة الدول التي تشهد كثافة حجاج حيث سبق وان طبقت في ماليزيا العام الماضي ونجت ولله الحمد .

مشيرا في ذات الوقت أن اهتمام القيادة السعودية لم يقتصر على الحاج على الأراضي السعودية فقط بل قد ذهب إلى ابعد من ذلك متخطيا المسافات والحدود الدولية ليصل إلى الحاج في بلده وعلى ارضه وهو الامرالذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة من خلال الرؤية الإسلامية والإنسانية.

ووجه السفير الشعيبي كلمة للحجاج الاندونيسيين المغادرين للأراضي المقدسة من أجل أداء مناسك الحج ان يلتزموا بتعليمات وتوجيهات السلطات السعودية فيما يخص عدم الخروج عن المهمة الأساسية التي ذهبوا من أجلها وهي تأدية شعيرة الحج وعدم اللجوء إلى رفع الشعارات بجميع أنواعها وعدم مخالفة التوجيهات المنصوص عليها وان يستفيدوا من التجهيزات والخدمات التي هيأتها القيادة من اجل راحتهم

جاء ذلك خلال تدشينه أولى رحلات الحجاج الإندونيسيين المستفيدين من مبادرة ” طريق مكة ” في مطار سوكارنوا هاتا الدولي في جاكرتا والمغادرون على الخطوط السعودية بحضور مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى ومسؤلي الجوازات والطيران المدني الاندونيسيين ومسؤلي الخطوط العربية السعودية في اندونيسيا

يُذكر أن خدمة طريق مكة هي إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني (2020)، تحقيقاً لرؤية المملكة (2030) .