بالفيديو.. خطيبة عمرو دياب تكسر قواعد ” كيكي ” على أنغام شوقنا

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية دينا الشربيني ، خطيبة الفنان المطرب عمرو دياب، في مقطع فيديو مؤدية الرقصة الشهيرة ” كيكي ” .

وكسرت الشربيني قاعدة التحدي ” كيكي ” ، حيث أدته على أنغام أغنية ” شوقنا ” الشهيرة لعمرو دياب.

يذكر أن ” كيكي ” تحدي جنوني ضربت العالم خلال اليومين الماضيين حتى وصلت إلى الخليج، وأصبح الجميع يتداولون أغنية ” kiki ..Do uou love me ” مع تحدي الرقصة الجنونية الخاصة بها والتي تعتمد على توقف المركبة للرقص ومن ثم السير ببطء مع الإيقاع.

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