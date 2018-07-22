بعد العرس الذي تحول لمأتم بجازان.. مواطنون: ” معًا لأفراح بلا رصاص “

عادل الحربي (صدى):

تعقيبا على الحادث الأليم، الذي شهدته جازان إثر إطلاق النار بأحد الأعراس، ما أسفر عن وفيات وإصابات من المعازيم، دشن مواطنون وسمًا بعنوان ” معا لأفراح بلا رصاص ” .

وأعرب المواطنون عن غضبهم من استمرار ظاهرة إطلاق النار في الأعراس كنوع من الاحتفال، على الرغم مما تخلفه من ضحايا.

وحمل المواطنون المسئولية لصاحب الفرح الذي دعا للمناسبة ، مؤكدين أنه كان عليه التنبيه على الجميع بعدم مخالفة التعليمات التي تمنع إطلاق النار بأي شكل من الأشكال.

وأكدوا أنه إذا قام كل صاحب مناسبة بمنع إطلاق النار ،لكان توقفت تلك العادة السيئة.

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