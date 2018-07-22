زوجة تشكو تعنيف زوجها.. والأخير يبرر بأنها ضربته بـ ” المكنسة “

علي القحطاني (صدى):

تعددت وقائع تعنيف الأزواج لزوجاتهن، لكن هذه المرة برر الزوج تعنيفه لزوجته بأنها ضربته مستخدمة ” المكنسة ” .

وتفصيلا ،اتهمت سيدة زوجها بضربها بالعقال، مسببا لها إصابات في أماكن متفرقة من جسدها ،داعمة شكوتها بتقرير طبي أكد إصابتها برضوض في خدها، وكتفها الأيمن، وعينها اليمنى.

ومن جانبه برر الزوج فعلته بإنه كان في حالة دفاع عن النفس، وإنه تعرض لضرب مبرح باستخدام عصا المكنسة الكهربائية من زوجته، مقدما تقريراً طبياً أكد إصابته برضوض في الوجه، وجرح في فروة الرأس.

وخلصت التحقيقات بمطالبة النيابة بمعاقبة الزوجين تعزيراً.